МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на саммите БРИКС будет участвовать в режиме видеоконференции. Путин раскрыл объем товарооборота между Россией и Конго в 2023 году

"Вот в ЮАР поедет министр иностранных дел Лавров Сергей Викторович. Ну я, наверное, ну, не наверное, а точно буду участвовать там в режиме видеоконференции", — сказал он журналистам по итогам саммита "Россия-Африка".

При этом президент заявил, что пока не думал о собственном участии в саммите G20.

"Я пока не знаю. Не думал. Не решил. Посмотрим", — сказал он журналистам по итогам саммита "Россия-Африка".

Вместе с тем Путин, комментируя неучастие в саммите БРИКС, сообщил, что находится в контакте со всеми главами государств — участников организации, также он отметил, что его пребывание там не важнее, чем быть в России сейчас.

"Я в контакте со всеми коллегами. И с председателем Китайской Народной Республики, и с премьер-министром Индии, и вот только что встречались с президентом ЮАР… Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание здесь, в России, сейчас", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".

Также Путин высказался о выходе из зерновой сделки: "Нам сказали: "Мы вот сейчас добьемся подключения к SWIFT, дочке Россельхозбанка". Хорошо. Вы сначала сделайте, а потом мы вернемся. Вот и все. Здесь нет ничего такого, чего мы бы вслух не говорили", — сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть, меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, также среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

Россия готова отдать "те десять тысяч тонн" удобрений, которые находятся в портах Прибалтики нуждающимся странам бесплатно, но их не отпускают, никто не понимает почему, сообщил президент.

"Мы вчера с африканскими друзьям разговаривали на этот счет. И я обратил внимание на те десять тысяч тонн наших удобрений, которые лежат в портах Прибалтики. Это очень странно, правда? Лежат там наши удобрения. Наши компании сказали: "Отдадим бесплатно". Ну, хорошо. Допустим, кто-то не хочет, чтобы мы зарабатывали на этом деньги, и деньги пускали на войну, как они говорят. Но это мы отдаем бесплатно", — сказал Путин на встрече с представителями СМИ.

Как пояснил президент, на этом Россия ничего не заработает и, следовательно, "на войну ничего не потратит".

"Мы ничего не зарабатываем. И на войну ничего не пустим, если нуждающиеся страны Африки получат это удобрение безвозмездно. Нет, просто не отпускают", — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что препятствия чинятся даже безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. По его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.