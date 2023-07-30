МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Неблагодарность президента Украины Владимира Зеленского и его непонимание своего подчиненного статуса вынуждают Запад искать ему замену, сообщает сербская газета Politika. Эритрейский дипломат рассказала, как Запад использовал Африку

Как отмечает издание, реплики о неблагодарности Зеленского — лишь верхушка айсберга недовольства, царящего в стане союзников Киева.

По мнению авторов, "возможно, это недовольство не станет причиной отказа в поддержке Украины, но оно, безусловно, посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного".

При этом в материале утверждается, что Зеленский забыл о своем подчиненном статусе. "Он никогда не должен забывать, кто в доме хозяин", — уточняют авторы статьи и прогнозируют, что Зеленский потеряет президентское кресло.

Ранее бывший чешский дипломат Петр Друлак высказывал мысль, что положение президента Владимира Зеленского на Украине полностью зависит от поддержки Запада.