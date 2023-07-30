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Запад ищет замену Зеленскому, утверждает Politika
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Неблагодарность президента Украины Владимира Зеленского и его непонимание своего подчиненного статуса вынуждают Запад искать ему замену, сообщает сербская газета Politika. Как... ПРАЙМ, 30.07.2023
новости, общество , украина, владимир зеленский, запад, замена
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Неблагодарность президента Украины Владимира Зеленского и его непонимание своего подчиненного статуса вынуждают Запад искать ему замену, сообщает сербская газета Politika.
Как отмечает издание, реплики о неблагодарности Зеленского — лишь верхушка айсберга недовольства, царящего в стане союзников Киева.
По мнению авторов, "возможно, это недовольство не станет причиной отказа в поддержке Украины, но оно, безусловно, посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного".
При этом в материале утверждается, что Зеленский забыл о своем подчиненном статусе. "Он никогда не должен забывать, кто в доме хозяин", — уточняют авторы статьи и прогнозируют, что Зеленский потеряет президентское кресло.
Ранее бывший чешский дипломат Петр Друлак высказывал мысль, что положение президента Владимира Зеленского на Украине полностью зависит от поддержки Запада.