МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. США приказали Украине завершить контрнаступление в связи с неудачами на фронте, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Зеленского поставили перед ужасным выбором, констатировал разведчик ВС США

Обещания Киева прорваться к Азовскому морю и с помощью западного оружия заставить Россию капитулировать, по словам Риттера, не были выполнены. В связи с этим обстоятельством в Вашингтоне объявили, что "все кончено", приказав украинским властям пересмотреть свою позицию.

В то же время разведчик напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обещал, что украинская армия продвинется на 84 километра, выйдет к Мелитополю и перережет России сухопутный коридор в Крым, если США поставят Украине 300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы.

Украинской армии дали оружие, обучили бойцов, а теперь они не могут добраться даже до первой линии обороны, не говоря о том, чтобы дойти до заявленного города, констатирует Риттер.

"Поэтому контрнаступление завершено. США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята", — отметил разведчик, добавив, что в связи с провалом контрнаступления Киеву придется пересмотреть свои планы.