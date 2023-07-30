МОСКВА, 07 авг — ПРАЙМ. Размещение Россией стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Дальнем Востоке — ответ на усиливающуюся милитаризацию Японии, утверждается в сюжете индийского телеканала WION. Япония ужесточает правила экспорта товаров для производства полупроводников

О планах Минобороны по развертыванию на Дальнем Востоке полка стратегических бомбардировщиков ранее сообщали российские СМИ.

WION отмечает, что недавно Япония обнародовала рекордный оборонный бюджет, объясняя это вопросами региональной безопасности. Между тем претензии Токио на Южные Курилы, как напомнил индийский телеканал, выступают главным препятствием для подписания Японией мирного договора с Россией, официально закрепляющего окончание Второй мировой войны.

При этом в "Белой книге обороны" Японии (ежегодный доклад Минобороны страны) содержатся обвинения в адрес России, Китая и Северной Кореи. "Японские официальные лица заявляют, что страна должна усилить свой ударный арсенал с помощью ракет большой дальности", — говорится в материале. Вместе с тем в экспертном сообществе все чаще отмечают, что Япония отходит от своей политики мирной самообороны.

WION сообщает: "Сейчас, когда Япония активно наращивает свой военный потенциал, Министерство обороны России рассматривает план по обеспечению прикрытия Тихого океана своими грозными стратегическими бомбардировщиками Ту-160".

По данным телеканала, Ту-160 — самый тяжелый в мире боевой самолет, предназначенный, в том числе, для уничтожения объектов в самых труднодоступных районах и глубоком тылу театров военных действий.

Также сообщается, что в середине декабря 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности, в которых указаны планы по увеличению оборонных расходов страны к 2027 году до 2% ВВП, что составляет около 11 триллионов иен ($81 миллиард).