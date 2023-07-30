МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Специалисты занимаются оценкой ущерба башне IQ-квартал в Москва-Сити, в которой находятся три министерства, после атаки беспилотников, сообщил РИА Новости представитель одного из министерств. Аэропорт "Внуково" работает штатно после ночных ограничений

"Инцидент произошел в три часа утра. Информации о том, что в башне в то время были наши сотрудники, нет. По предварительной информации попадание в 10 этаж. Идет оценка повреждений специалистами", — пояснил он.

В здании IQ-квартала в Москва-Сити расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье совершена новая атака украинских БПЛА, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.