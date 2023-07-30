МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Врагам России следует молиться на ее военных, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев назвал решение МУС выдать ордер на "арест" Путина опасным для мира

"Наши Вооруженные Силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю. Это очевидно всем приличным людям. Но помимо этого они предотвращают мировой конфликт. Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется. Наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару", — написал он в Telegram-канале.