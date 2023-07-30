2023-07-30T12:37:00+03:00
2023-07-30T12:37:57+03:00
2023-07-30T12:37:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230730/841232438.html
ТЦ "Времена года" в Москве откроют для посетителей в понедельник
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Московский торговый центр "Времена года" откроется для посетителей в понедельник 31 июля и будет работать по обычному графику, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе торгового... ПРАЙМ, 30.07.2023
общество , потребрынок, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, москва, тц "времена года"
https://cdnn.1prime.ru/images/84116/03/841160390.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84116/03/841160390.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84116/03/841160389.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84116/03/841160389.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84116/03/841160377.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84116/03/841160377.jpg
https://1prime.ru/society/20230730/841231807.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Московский торговый центр "Времена года" откроется для посетителей в понедельник 31 июля и будет работать по обычному графику, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе торгового центра.
"Откроется завтра и будет работать полный торговый день, как и всегда", — сказали в пресс-службе торгового центра, уточнив, что стандартный режим работы торгового центра — с 11.00 до 22.00.
Ранее в ТЦ "Времена года" на западе столицы произошел прорыв трубы с горячей водой. Как информировал мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие — женщины. По последним данным столичного главка Следственного комитета РФ, пострадавших десять.