МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Московский торговый центр "Времена года" откроется для посетителей в понедельник 31 июля и будет работать по обычному графику, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе торгового центра. Специалисты оценивают ущерб башне в Москва-Сити, сообщил источник

"Откроется завтра и будет работать полный торговый день, как и всегда", — сказали в пресс-службе торгового центра, уточнив, что стандартный режим работы торгового центра — с 11.00 до 22.00.

Ранее в ТЦ "Времена года" на западе столицы произошел прорыв трубы с горячей водой. Как информировал мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие — женщины. По последним данным столичного главка Следственного комитета РФ, пострадавших десять.