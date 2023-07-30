МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Число погибших в результате удара стихии на месте палаточного лагеря на озере Яльчик в Марий Эл увеличилось до восьми, пострадали 29 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. ТЦ "Времена года" в Москве откроют для посетителей в понедельник

"Спасатели МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий стихии в Республике Марий Эл. В частности на месте палаточного лагеря на озере Яльчик и подъездных путей. К сожалению, число погибших выросло до восьми, пострадало 29 человек. В медицинские учреждения госпитализированы 16 человек", — сказано в сообщении.

Ранее региональное управление МЧС РФ сообщило, что от урагана в Марий Эл 22 человека пострадали, еще семь погибли, включая детей.

Также отмечается, что в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли десять человек, пострадали 76.

После гибели восьми человек возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

По данным СК РФ, на территории палаточного лагеря обнаружены тела 7 человек, из них трое малолетних детей. Еще один человек, находясь в тяжёлом состоянии, скончался в больнице.

"Следственными органами СК РФ по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством ФГБУ "Национальный парк "Марий Чодра" услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам (часть 3 статья 238 УК РФ)", — сказано в сообщении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Марий Эл Евгению Тумандейкину доложить о ходе расследования уголовного дела.