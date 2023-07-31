МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Отказ киевского режима от переговоров выгоден для России, так как это позволит довести начатое в ходе спецоперации до конца, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев посоветовал врагам молиться на российских воинов

"Как же все-таки отрадно, что во главе разлагающегося трупа Украины стоят недалекие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, которые молятся на заокеанских хозяев. Как же все-таки выгодно, что эти придурки выдвинули нежизнеспособную "формулу мира", а любые другие варианты проведения переговоров отвергают с пеной у рта. Как же все-таки полезно, что старший клоун подписал бумажку о запрете переговоров с нашей страной", — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, "все это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца".

"До конца бандеровского режима. До конца неонацистской идеологии. До физического конца всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций", — добавил он.