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2023
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Медведев считает отказ Украины от переговоров выгодным для России
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. Отказ киевского режима от переговоров выгоден для России, так как это позволит довести начатое в ходе спецоперации до конца, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев... ПРАЙМ, 31.07.2023
общество , экономика, новости, россия, украина, сво, дмитрий медведев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Отказ киевского режима от переговоров выгоден для России, так как это позволит довести начатое в ходе спецоперации до конца, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Как же все-таки отрадно, что во главе разлагающегося трупа Украины стоят недалекие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, которые молятся на заокеанских хозяев. Как же все-таки выгодно, что эти придурки выдвинули нежизнеспособную "формулу мира", а любые другие варианты проведения переговоров отвергают с пеной у рта. Как же все-таки полезно, что старший клоун подписал бумажку о запрете переговоров с нашей страной", — написал он в своем телеграм-канале.
По мнению Медведева, "все это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца".
"До конца бандеровского режима. До конца неонацистской идеологии. До физического конца всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций", — добавил он.