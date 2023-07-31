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2023-07-31T15:56:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230731/841242487.html
Путин запретил регистрацию на российских сайтах через иностранный e-mail
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает с декабря запрет на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Данный... ПРАЙМ, 31.07.2023
ит-бизнес, общество , технологии, новости, россия, владимир путин, сайты, онлайн-регистрация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает с декабря запрет на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, на российских сайтах, где требуется регистрация, будет предусматриваться только четыре способа регистрации: по номеру телефона российского оператора, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо.
Нововведения вступят в силу с 1 декабря 2023 года.