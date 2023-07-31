МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает с декабря запрет на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами

Согласно закону, на российских сайтах, где требуется регистрация, будет предусматриваться только четыре способа регистрации: по номеру телефона российского оператора, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо.

Нововведения вступят в силу с 1 декабря 2023 года.