МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Попадание БПЛА самолетного типа в башню на территории "Москва-сити" не привело к возгоранию, заявил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. В США предрекли Зеленскому преждевременную гибель из-за атак на Россию

"Возгорания в башне не было", — сказал он и уточнил, что атаке беспилотника подверглась башня по адресу: Пресненская набережная, дом 10, строение 2.

Знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новости, что специалисты оценивают повреждения и безопасность башни правительственного комплекса в IQ-квартал для нахождения в ней людей.

"Сейчас на месте работают специалисты, оценивают повреждения и безопасность башни для нахождения в ней людей", — сказал собеседник агентства.

В здании IQ-квартала в "Москва-Сити" расположены Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг, Росаккредитация и Россельхозбанк.

Это второе повреждение беспилотниками здания в "Москва-Сити" за последние несколько дней.

Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.