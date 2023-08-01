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2023
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Мишустин призвал улучшить доступ к социальным услугам в новых регионах
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. Жители новых субъектов РФ еще не совсем знакомы с российской системой соцзащиты, нужно сделать все, чтобы услуги там предоставлялись легко и комфортно, следует обеспечить... ПРАЙМ, 01.08.2023
общество , регионы, экономика, новости, россия, новые регионы рф, социальные услуги, михаил мишустин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Жители новых субъектов РФ еще не совсем знакомы с российской системой соцзащиты, нужно сделать все, чтобы услуги там предоставлялись легко и комфортно, следует обеспечить граждан положенными выплатами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем Социального фонда РФ Сергеем Чирковым.
"Еще одна важная тема, Сергей Александрович, — это помощь нашим гражданам на новых территориях. Люди с российской системой социальной защиты еще не совсем знакомы и, конечно, нужно им помочь, чтобы все услуги там также предоставлялись, и было просто и комфортно получить эти соответствующие услуги и сервисы. Необходимо обеспечить, в первую очередь, их выплатами, которые им положены по нашему законодательству. Такое поручение нам дал президент, и мы сделали все для того, чтобы система заработала", — сказал Мишустин.
Премьер также напомнил, что необходимо довести уровень оказания социальных услуг в новых регионах до уровня соседних территорий. "Нужно неукоснительно это сделать, чтобы и качество, и объемы поддержки были на достойном уровне", — добавил он.