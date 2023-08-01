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В Ростове-на-Дону задержали восемь теневых банкиров
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. Полиция Ростова-на-Дону задержала восемь лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые действовали в течение 15 лет и заработали более 1,3 миллиарда рублей,... ПРАЙМ, 01.08.2023
общество , финансы, бизнес, новости, россия, ростов-на-дону, мошенники
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг — ПРАЙМ. Полиция Ростова-на-Дону задержала восемь лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые действовали в течение 15 лет и заработали более 1,3 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно предварительной информации, с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. Они зарегистрировали на подставных лиц 38 фирм, через которые проводили фиктивные транзакции, а чтобы банковские операции имели законный вид, использовали многоуровневую цепочку перечислений денег между счетами подконтрольных юрлиц.
"За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей", — сообщила представитель МВД РФ.
По ее словам, задержаны восемь человек, из них "четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определенных действий".
Дело возбуждено по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.