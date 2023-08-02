МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Московский ТЦ "Времена года" открылся в среду после ЧП с прорывом трубы с горячей водой, сообщил корреспондент РИА Недвижимость. Путин подписал закон о критериях вероятности ЧП на опасных предприятиях

С 1 августа торговый комплекс продолжит работу в штатном режиме, с 11.00 до 22.00, пояснило руководство.

Как отметили в РИА Недвижимость, ажиотажа в момент открытия не было. В торговый центр зашли по большей части сотрудники комплекса, пояснило агенство.