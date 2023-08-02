2023-08-02T11:14:00+03:00
2023-08-02T11:17:25+03:00
2023-08-02T11:14:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230802/841271245.html
ТЦ "Времена года" в Москве открылся после ЧП
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Московский ТЦ "Времена года" открылся в среду после ЧП с прорывом трубы с горячей водой, сообщил корреспондент РИА Недвижимость. С 1 августа торговый комплекс продолжит работу в... ПРАЙМ, 02.08.2023
общество , новости, рф, тц "времена года", открытие после чп
https://cdnn.1prime.ru/images/84116/03/841160390.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84116/03/841160390.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84116/03/841160389.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84116/03/841160389.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84116/03/841160377.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84116/03/841160377.jpg
https://1prime.ru/government/20230724/841169638.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Московский ТЦ "Времена года" открылся в среду после ЧП с прорывом трубы с горячей водой, сообщил корреспондент РИА Недвижимость.
С 1 августа торговый комплекс продолжит работу в штатном режиме, с 11.00 до 22.00, пояснило руководство.
Как отметили в РИА Недвижимость, ажиотажа в момент открытия не было. В торговый центр зашли по большей части сотрудники комплекса, пояснило агенство.