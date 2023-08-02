МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" за первое полугодие 2023 года распознал в своей почтовой системе 10 миллиардов писем, содержащих спам или потенциально опасных для получателей, сообщил сервис. "Яндекс" отчитался о чистой прибыли за второй квартал

"С января 2023 года почтовые серверы "Яндекс 360" обработали около 46 миллиардов входящих писем. Более 6 миллиардов писем попали в спам, а ещё 4 миллиарда оказались потенциально опасными для пользователей — их распознали алгоритмы "Спамообороны", — рассказали в компании.

Также в связи с этим отмечается, что в последние полгода пользователи стали чаще получать письма, замаскированные под вакансии: мошенники рассылают имейлы с предложением трудоустройства, чтобы повысить репутацию почтового домена и обойти спам-фильтры. А чем больше получателей откроют такое письмо и ответят на него, тем "надежнее" будет отправитель для почтовой системы.

"Яндекс" рассказал и о другом виде спама — это подделка имени отправителя, или спуфинг. Мошенники часто маскируются под известные маркетплейсы: в теме письма пишут про подарок, который человек может получить. По словам сервиса, "Спамооборона" идентифицирует такие письма по несовпадению названия письма и адреса отправителя, а также по некачественной верстке.

Компания также обновила некоторые алгоритмы "Спамообороны": настроила фильтр "жесткого спама", когда вредоносные письма блокируются и не попадают в папку со спамом, улучшила алгоритм определения спама по истории действий пользователей, разработала инструмент для аналитики обнаруженных атак и расширила возможности администраторов организаций в сервисе "Яндекс 360" для бизнеса.