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Медведев призвал Зеленского задуматься, что он сделал с Украиной
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. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Владимира Зеленского съездить в Одессу, Днепропетровск, Львов, Харьков, Измаил, посмотреть на результаты работы российской армии... ПРАЙМ, 02.08.2023
общество , экономика, новости, дмитрий медведев, украина, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Владимира Зеленского съездить в Одессу, Днепропетровск, Львов, Харьков, Измаил, посмотреть на результаты работы российской армии и задуматься, "что он сделал со своей страной".
"Деятель в грязной зеленой майке сказал, что россияне серьезно почувствуют результаты их работы. Он бы, урод с напудренным носом, лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и др. после террористических атак Украины. И задумался, что он сделал со своей страной!" — написал Медведев в телеграм-канале.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что в городе Измаиле Одесской области в результате взрывов загорелась нефтебаза.