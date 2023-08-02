МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Владимира Зеленского съездить в Одессу, Днепропетровск, Львов, Харьков, Измаил, посмотреть на результаты работы российской армии и задуматься, "что он сделал со своей страной". Германия рассказала, когда Запад надавит на Украину для прекращения огня

"Деятель в грязной зеленой майке сказал, что россияне серьезно почувствуют результаты их работы. Он бы, урод с напудренным носом, лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и др. после террористических атак Украины. И задумался, что он сделал со своей страной!" — написал Медведев в телеграм-канале.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что в городе Измаиле Одесской области в результате взрывов загорелась нефтебаза.