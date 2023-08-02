МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Политическая жизнь в США прогрессирует, ведь кандидатов в президенты там больше не убивают, ограничиваясь их судебным преследованием, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев считает отказ Украины от переговоров выгодным для России

"Раньше неугодных кандидатов в президенты США просто убивали. Теперь против них возбуждаются уголовные дела, им предъявляются обвинения. Что ж, прогресс налицо…", — написал он в Twitter.

Скорее всего, Медведев имел в виду экс-президента США Дональда Трампа, которому предъявлены обвинения по делам о незаконном хранении документов и попытке помешать утверждению итогов выборов в 2021 году.