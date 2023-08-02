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https://1prime.ru/society/20230802/841274769.html
Медведев отметил прогресс в политической жизни США
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. Политическая жизнь в США прогрессирует, ведь кандидатов в президенты там больше не убивают, ограничиваясь их судебным преследованием, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий... ПРАЙМ, 02.08.2023
общество , новости, сша, дмитрий медведев, кандидат в президенты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Политическая жизнь в США прогрессирует, ведь кандидатов в президенты там больше не убивают, ограничиваясь их судебным преследованием, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Раньше неугодных кандидатов в президенты США просто убивали. Теперь против них возбуждаются уголовные дела, им предъявляются обвинения. Что ж, прогресс налицо…", — написал он в Twitter.
Скорее всего, Медведев имел в виду экс-президента США Дональда Трампа, которому предъявлены обвинения по делам о незаконном хранении документов и попытке помешать утверждению итогов выборов в 2021 году.