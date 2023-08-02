МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Занятость в частном секторе США в июле повысилась сильнее прогнозов, указав на сохраняющуюся устойчивость рынка труда, которая может защитить страну от рецессии. Медведев отметил прогресс в политической жизни США

Число рабочих мест в частном секторе в июле выросло на 324 000, об этом в четверг сообщила компания ADP National Employment. Данные за июнь были пересмотрены в сторону понижения, до +455 000, тогда как ранее сообщалось о росте на 497 000. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что рост составит 189 000.

Замедление рынка труда оказалось медленным, несмотря на повышение ключевой процентной ставки ФРС на 525 базисных пунктов, начиная с марта 2022 года. Во вторник правительство сообщило, что в июле число вакансий составило 1,6 млн, почти не изменившись по сравнению с маем. Согласно опросу, проведенному в прошлом месяце, потребители в июле были настроены очень позитивно в отношении рынка труда.

Отчет ADP, который составляется совместно с Stanford Digital Economy Lab, опубликован перед выходом данных Министерства труда по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, который внимательно отслеживается на рынке.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что число рабочих мест в частном секторе США, согласно правительственному отчету, в июле выросло на 179 000. Так как ожидается дальнейший рост занятости в госсекторе, общее число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июле, согласно прогнозам, выросло на 200 000 после роста на 209 000 в июне.