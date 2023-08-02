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Рост реальных зарплат в России в мае ускорился до 13,3 процентов
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Реальные зарплаты в России в мае выросли на 13,3% в годовом выражении после роста на 10,4% апреле, свидетельствует данные Росстата. "Среднемесячная начисленная заработная плата... ПРАЙМ, 02.08.2023
общество , экономика, новости, росстат, реальные зарплаты, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в мае выросли на 13,3% в годовом выражении после роста на 10,4% апреле, свидетельствует данные Росстата.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2023 года составила 72 851 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,1%", — говорится в сообщении. В номинальном выражении зарплаты в России в мае выросли на 2,4% по сравнению с апрелем; по итогам января-мая зафиксирован рост на 12,4% год к году.
Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В мае прошлого года реальные зарплаты на фоне скачка инфляции снизились на 6,1%.
В мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем реальные зарплаты в РФ выросли на 2,1%. За январь-май они выросли на 6% в реальном выражении.
По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в 2023 году вырастут на 5,4%.