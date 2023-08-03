БЕЛГОРОД, 3 авг — ПРАЙМ. Системы ПВО сбили шесть беспилотников при попытке пролета через Калужскую область, разрушений нет, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Севастополь пытались атаковать БПЛА, движение в бухте приостановлено

"Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА", — отметил он в телеграм.

По словам губернатора, разрушений и пострадавших в результате происшествия нет.

На месте работают оперативные службы, добавил Шапша.