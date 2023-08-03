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Губернатор Калужской области сообщил о шести сбитых беспилотниках
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Системы ПВО сбили шесть беспилотников при попытке пролета через Калужскую область, разрушений нет, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Сегодня ночью... ПРАЙМ, 03.08.2023
общество , новости, беспилотник, атака, калужская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕЛГОРОД, 3 авг — ПРАЙМ. Системы ПВО сбили шесть беспилотников при попытке пролета через Калужскую область, разрушений нет, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА", — отметил он в телеграм.
По словам губернатора, разрушений и пострадавших в результате происшествия нет.
На месте работают оперативные службы, добавил Шапша.