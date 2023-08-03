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Еще один беспилотник сбили в Калужской области
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Еще один БПЛА обнаружили и сбили на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще... ПРАЙМ, 03.08.2023
общество , новости, беспилотник, атака, калужская область
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕЛГОРОД, 3 авг — ПРАЙМ. Еще один БПЛА обнаружили и сбили на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник", — отметил он в Telegram.
По его словам, разрушений и пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее Шапша сообщал, что системы ПВО сбили шесть БПЛА при попытке пролета через Калужскую область.