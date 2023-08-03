БЕЛГОРОД, 3 авг — ПРАЙМ. Еще один БПЛА обнаружили и сбили на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В экстренных службах оценили последствия атаки дрона на башню "Москва-сити"

"На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник", — отметил он в Telegram.

По его словам, разрушений и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее Шапша сообщал, что системы ПВО сбили шесть БПЛА при попытке пролета через Калужскую область.