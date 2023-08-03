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"Qiwi кошельки" работают в штатном режиме
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Qiwi усилила меры по защите данных и денег пользователей "Qiwi кошелька", которые коснулись менее 0,1% активной клиентской базы, информация о массовой и... ПРАЙМ, 03.08.2023
банки, общество , финансы, новости, qiwi, рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Qiwi усилила меры по защите данных и денег пользователей "Qiwi кошелька", которые коснулись менее 0,1% активной клиентской базы, информация о массовой и беспричинной блокировке счетов не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе группы.
В официальном сообществе Qiwi в социальной сети "ВКонтакте" пользователи жаловались на внезапную и беспричинную блокировку счетов.
"Информационные вбросы о массовой и беспричинной блокировке "Qiwi кошельков" не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.
В пресс-службе указали — кошелек блокируется в целях безопасности, когда замечается в нём подозрительная активность или угроза того, что к кошельку получили доступ третьи лица.
"Вчера мы усилили меры по защите данных и денег пользователей кошелька и сейчас запрашиваем дополнительную информацию и документы по некоторым пользователям. Если все в порядке, блокировку оперативно снимаем. Усиленные меры безопасности коснулись менее 0,1% нашей активной клиентской базы", — пояснили в пресс-службе.