РИМ, 3 авг — ПРАЙМ. Депутат итальянского парламента от оппозиционной Демократической партии Италии, получает 4718 евро в месяц в качестве основной заработной платы, заявил парламентарий Пьеро Фассино. Рост реальных зарплат в России в мае ускорился до 13,3 процентов

По данным Банка России, стоимость 4 700 евро на 3 августа составляет 482,974 тысячи рублей.

При обсуждении внутреннего бюджета палаты депутатов Фассино с парламентской трибуны показал зарплатную квитанцию, заявив, что она не достигает огромных размеров.

"Пособие, которое каждый депутат ежемесячно получает от палаты, составляет 4718 евро в месяц. Это, конечно, хорошее пособие, но уж точно не "золотая" зарплата", — сказал накануне Фассино при обсуждении пожизненных выплат парламентариям.

Позднее депутат заявил, что 4718 евро составляют его зарплату уже после выплаты налогов. В коммюнике по следам возникшей дискуссии он объяснил, что еще получает 3610 евро из Фонда парламентской деятельности, направляя их на зарплату двоим своим помощникам, еще 3,5 тысячи евро являются командировочными, 2,5 тысячи из которых он направляет в бюджет Демократической партии.

"Как следует из этого точного отчета, ресурсы, которые получает депутат, представляют собой не неправомерную форму обогащения, а поддержку политической и парламентской деятельности", — сказал депутат.

На выступление Фассино отреагировала секретарь Демпартии Элли Шляйн. По ее словам, депутат высказал личное мнение, не отражающее позицию партии. К критикой жалоб Фассино в соцсетях выступили школьные учителя, которые, по оценкам ОЭСР, получают зарплаты ниже среднего европейского уровня.

"Как бедняжка будет есть, не надо ли собрать денег ему в помощь? Я сравниваю с теми, кто каждый день призван формировать умы новых поколений граждан: 1,4 тысячи евро, треть зарплаты бедняги Фассино", — приводит одно из таких сообщений сайт La Tecnica della Scuola.

Газета La Repubblica в связи со скандалом заявила, что доход члена нижней палаты итальянской парламента составляет, включая все бонусы и выплаты, около десяти тысяч евро. В верхней палате (Сенате) доходы ее представителей растут до 12 тысяч.