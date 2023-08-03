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Медведев призвал следить за трудоустройством служащих в ВС России
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Нужно следить за тем, чтобы работодатели сохраняли рабочие места служащих ВС России, заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на совещании по... ПРАЙМ, 03.08.2023
общество , новости, россия, дмитрий медведев, рабочие места, служащие вс россии
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Нужно следить за тем, чтобы работодатели сохраняли рабочие места служащих ВС России, заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС.
"Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест, хотя следить за тем, что происходит в этой сфере все равно необходимо", — уточнил Медведев на совещании. Видео опубликовано в его телеграм-канале.