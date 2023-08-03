МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Нужно следить за тем, чтобы работодатели сохраняли рабочие места служащих ВС России, заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС. Медведев отметил прогресс в политической жизни США

"Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест, хотя следить за тем, что происходит в этой сфере все равно необходимо", — уточнил Медведев на совещании. Видео опубликовано в его телеграм-канале.