МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Число жертв телефонных мошенников среди абонентов "Билайна" за год снизилось на 26% благодаря системе Антифрод, рассказали в пресс-службе "Билайна". Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья

"Количество абонентов, попавших под влияние телефонных мошенников с разной степенью материального ущерба среди абонентов "Билайна", снизилось на 26% год к году. Таких показателей удалось добиться благодаря разработанной в "Билайне" антифрод-системе, которая помогает операторам мобильной и фиксированной связи верифицировать номер входящего звонка и подключится по средствам облачных технологий к внедряемой Роскомнадзором Единой Платформе Верификации Вызовов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем "атака" на абонента длится порядка трех минут: мошенник предпринимает около 5 попыток дозвониться до потенциальной жертвы. В компании рассказали, что за все время наблюдений самой долгой стала трехчасовая атака, во время которой мошенник совершил 1430 попыток вызова. При этом все они были заблокированы, и абонент не узнал, что до него пытался дозвониться мошенник.

В Tele2 рассказали, что с помощью системы "Антифрод" от Роскомнадзора ежедневно удается предотвратить порядка одного миллиона мошеннических попыток вызовов на сеть.

"Сейчас мы активно работаем над интеграцией в систему своих MVNO-партнеров. Мы фиксируем, что подключение к антифрод-решению сокращает мошеннический трафик в 10 раз в течение первых двух недель работы", — отметили в компании.

"Мегафон" также в автоматическом режиме выявляет и блокирует звонки телефонных мошенников: в июне 2023 года система отсеяла 12,5 миллиона мошеннических и спам-звонков. В пресс-службе также рассказали о специальном антифродовом сервисе для банков, который позволяет кредитным учреждениям в режиме реального времени получать информацию о случаях, когда с его клиентом пытается связаться злоумышленник.

Оператор МТС сообщил, что после внедрения антифродовых систем на сети "значительно уменьшился объем мошеннических вызовов, рассылок и фрода, а количество жалоб абонентов сократилось до минимума".

Роскомнадзор в конце декабря запустил первую очередь системы "Антифрод", которая позволяет усиливать контроль за телефонными вызовами и выявлять подменные номера. Как сообщала служба в июле, в среднем в сутки подключенные к системе операторы блокируют 1,5 миллиона мошеннических звонков. В июне 2023 года количество звонков с подменой номера снизилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 55 миллионов.