МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией, передает агентство Франс Пресс. Китайские компании не покинут Нигер из-за переворота, считает эксперт

Избранный в 2021 году президент Мохамед Базум, которого мятежники отстранили от власти, считался близким союзником Франции.

Также агентство передает, что мятежники лишили полномочий четырех послов страны за рубежом.

"Полномочия чрезвычайных и полномочных послов Республики Нигер во Франции, Нигерии, Того и США отозваны", — говорится в коммюнике, зачитанном по национальному телевидению.

Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".