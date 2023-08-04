МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. США и Украина в четверг начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности, сообщил РИА Новости представитель Белого дома. Украина ищет альтернативу зерновой сделке, заявили в РЗС

"Да, мы можем подтвердить это", — сказал собеседник агентства, отвечая на письменный запрос о том, был ли дан старт началу данного диалога.

Ранее информацию о начале таких переговоров опубликовала украинская сторона.

Как сообщал ранее на брифинге официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, переговоры должны были начаться на текущей неделе в виртуальном формате. По словам Миллера, от американской стороны делегацию на них будет возглавлять заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии.

Американский дипломат также подчеркивал, что усилия на данном направлении не станут заменой военной помощи, которую США в настоящее время оказывают Украине.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".