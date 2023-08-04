МОСКВА, 04 авг — ПРАЙМ. Успех деятельности американской разведки в России, о котором заявляют в ЦРУ, крайне сомнителен, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Запад начал готовиться к победе России, сообщил экс-разведчик ВС США

По его словам, шефу ЦРУ Уильяму Бернсу известно, что русские профессионалы знают о деятельности американских шпионов в России.

"Мы потеряли всех (агентов — прим. ред.). Мы потеряли их в Китае, Иране, России. Почему? Потому что их скомпрометировали. Если мы потеряли все наши источники два года назад, а Бернс хочет, чтобы мы вдруг поверили в восстановление агентурных сетей, которые требуют десятилетия для создания в то время, когда Россия наиболее закрыта для нас, чем когда-либо, он буквально просит нас потреблять какие-то серьезные галлюциногенные наркотики".

При этом Риттер отметил, что ЦРУ всегда пыталось внедриться в правительство России и правящие круги других недружественных Соединенным Штатам стран. В окружение президента России Владимира Путина, по его данным, американская разведка пытается внедриться еще с 1999 года. Однако худший способ это сделать, как считает экс-разведчик, — рекламировать успехи своей деятельности, ведь об этом "не говорят и даже не шепчутся".

Вместе с тем Риттер добавил, что глава ЦРУ Уильям Бернс напрямую говорит о внедрении в агентов в России, чтобы запугать россиян, посеять у них недоверие к правительству, беспокойство и подозрительность. Однако "игры разума", которые устраивает разведка США для организации "московского майдана", по его мнению, обречены на провал.

"Я вам скажу — никаких успехов в России. Российская цель сейчас сложнее, чем когда-либо", — резюмировал разведчик.