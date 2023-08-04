МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Индексация заработных плат обязательна для всех работодателей согласно локальному законодательству, заявила РИА Новости член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб (ЕР). Итальянский депутат пожаловался на зарплату в 4,7 тысячи евро в месяц

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов ранее сообщал о возможном внесении инициативы, которая закрепит в Трудовом кодексе индексацию зарплат во внебюджетной сфере, осенью. По его словам, индексация не проводится во многих компаниях.

"Порядок индексации заработной платы для организаций внебюджетной сферы проводится в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами. Это может быть коллективный договор, приказ, распоряжение", — сказала Бессараб.

Депутат подчеркнула, что индексация заработных плат обязательна для всех работодателей.