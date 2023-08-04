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В Госдуме назвали индексацию зарплат во внебюджетной сфере обязательной
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Индексация заработных плат обязательна для всех работодателей согласно локальному законодательству, заявила РИА Новости член комитета Государственной Думы по труду Светлана... ПРАЙМ, 04.08.2023
общество , новости, госдума, зарплата, индексация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Индексация заработных плат обязательна для всех работодателей согласно локальному законодательству, заявила РИА Новости член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб (ЕР).
Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов ранее сообщал о возможном внесении инициативы, которая закрепит в Трудовом кодексе индексацию зарплат во внебюджетной сфере, осенью. По его словам, индексация не проводится во многих компаниях.
"Порядок индексации заработной платы для организаций внебюджетной сферы проводится в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами. Это может быть коллективный договор, приказ, распоряжение", — сказала Бессараб.
Депутат подчеркнула, что индексация заработных плат обязательна для всех работодателей.