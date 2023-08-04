МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Определение минимального порога индексации зарплат сотрудников внебюджетной сферы уточнит обязанность ее проведения и закроет пробел, когда в документах нет порядка индексации, сообщил РИА Новости руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России Яков Купреев в ответ на предложение о введении обязательной индексации оплаты труда работников. В Госдуме назвали индексацию зарплат во внебюджетной сфере обязательной

Ранее в пятницу глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что инициатива по закреплению в Трудовом кодексе РФ индексации зарплат сотрудников внебюджетной сферы может быть внесена осенью. Он отметил, что во многих компаниях этой сферы индексация не проводится.

"Установление минимального порога индексации, а также максимального срока, по истечении которого должна быть осуществлена индексация заработной платы, определенно положительный шаг. Будет конкретизирована обязанность работодателя, ликвидирован нормативный пробел в тех случаях, когда локальными нормативными актами, коллективным договором или соглашением не установлен порядок индексации", – сказал Купреев.

По его словам, индексация заработной платы должна быть у всех, кто работает по трудовому договору. Конституционный Суд РФ неоднократно указывал в своих решениях, что предусмотренное статьей 134 Трудового кодекса РФ правовое регулирование не позволяет работодателю лишать сотрудников гарантии по индексации зарплаты.

"Работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда или суд. И есть положительная для работника судебная практика в этом вопросе", – добавил Купреев.