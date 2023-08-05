МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Флот обнаружил в Севастопольской морской зоне надводный БПЛА, принимает меры по его ликвидации, расскзал губернатор региона Михаил Развожаев. В КТК сообщили о состоянии инфраструктуры после взрывов в Новороссийске

"В Севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению", — отмети он в телеграм.

По словам Развожаева, движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно ограничили, должны возобновить к часу дня.

Губернатор подчеркнул, что эвакуация с пляжей не требуется. Ситуация находится под контролем флота, добавил он.