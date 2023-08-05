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Власти Севастополя сообщили об обнаружении надводного БПЛА в морской зоне
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Флот обнаружил в Севастопольской морской зоне надводный БПЛА, принимает меры по его ликвидации, расскзал губернатор региона Михаил Развожаев. "В Севастопольской морской зоне, в... ПРАЙМ, 05.08.2023
общество , новости, севастополь, бпла, михаил развожаев, флот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Флот обнаружил в Севастопольской морской зоне надводный БПЛА, принимает меры по его ликвидации, расскзал губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению", — отмети он в телеграм.
По словам Развожаева, движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно ограничили, должны возобновить к часу дня.
Губернатор подчеркнул, что эвакуация с пляжей не требуется. Ситуация находится под контролем флота, добавил он.