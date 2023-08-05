МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Киеву мало ударов по Одесссе и Измаилу, он понимает только жесткую силу, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Танкер "СИГ" получил пробоину, предположительно, из-за атаки морского дрона

Ранее Росморречфлот сообщал, что в ночь на 5 августа российский танкер "Сиг" получил пробоину в южной части Керченского пролива, предположительно, в результате атаки беспилотника. Ведомство подчеркнуло, что в данный момент ведется откачка воды с судна.

"Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу…", — прокомментировал ситуацию Медведев.

Он подчеркнул в Telegram, что Украина при желании устроить экологическую катастрофу на Черном море должна получить ее по "будущей" польской части.

По словам политика, это станет окончательным решением по зерновой сделке.