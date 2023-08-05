2023-08-05T12:42:59+03:00
2023-08-05T12:42:59+03:00
2023-08-05T12:42:59+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230805/841306503.html
Медведев прокомментировал удар БПЛА по российскому танкеру
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Киеву мало ударов по Одесссе и Измаилу, он понимает только жесткую силу, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Ранее Росморречфлот сообщал, что в ночь на 5 августа... ПРАЙМ, 05.08.2023
общество , новости, танкер, дмитрий медведев, атака бпла
https://cdnn.1prime.ru/images/83699/75/836997564.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83699/75/836997564.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83699/75/836997563.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83699/75/836997563.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83699/75/836997551.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83699/75/836997551.jpg
https://1prime.ru/transport/20230805/841304625.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Киеву мало ударов по Одесссе и Измаилу, он понимает только жесткую силу, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Ранее Росморречфлот сообщал, что в ночь на 5 августа российский танкер "Сиг" получил пробоину в южной части Керченского пролива, предположительно, в результате атаки беспилотника. Ведомство подчеркнуло, что в данный момент ведется откачка воды с судна.
"Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу…", — прокомментировал ситуацию Медведев.
Он подчеркнул в Telegram, что Украина при желании устроить экологическую катастрофу на Черном море должна получить ее по "будущей" польской части.
По словам политика, это станет окончательным решением по зерновой сделке.