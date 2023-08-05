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Севастопольские власти сообщили об уничтожении морского дрона
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Морской БПЛА, ранее обнаруженный в Севастопольской морской зоне, уничтожен, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. "Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом... ПРАЙМ, 05.08.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, дроны, севастополь, михаил развожаев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — ПРАЙМ. Морской БПЛА, ранее обнаруженный в Севастопольской морской зоне, уничтожен, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне", — отметил он в Telegram.
Развожаев добавил, что все введенные ограничения на движение водного транспорта сняли.