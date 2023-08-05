СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — ПРАЙМ. Морской БПЛА, ранее обнаруженный в Севастопольской морской зоне, уничтожен, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Власти Севастополя сообщили об обнаружении надводного БПЛА в морской зоне

"Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне", — отметил он в Telegram.

Развожаев добавил, что все введенные ограничения на движение водного транспорта сняли.