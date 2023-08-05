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https://1prime.ru/society/20230805/841306895.html
ООН прокомментировала атаку на российский танкер
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Шаги и риторику, которые могут привести к эскалации конфликта необходимо избегать, заявил РИА Новости зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Так он... ПРАЙМ, 05.08.2023
энергетика, общество , транспорт, бизнес, новости, танкер, оон, атака бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 5 авг — ПРАЙМ. Шаги и риторику, которые могут привести к эскалации конфликта необходимо избегать, заявил РИА Новости зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Так он прокомментировал атаку украинского дрона на российский танкер.
Ранее Росморречфлот сообщал, что в ночь на 5 августа российский танкер "Сиг" получил пробоину в южной части Керченского пролива, предположительно, в результате атаки беспилотника. Ведомство подчеркнуло, что в данный момент ведется откачка воды с судна.
"Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения", — сказал Хак.
Он подчеркнул, что ООН вновь призывает стороны воздержаться от действий или риторики, которые могут подтолкнуть конфликт к дальнейшей эскалации.