ООН, 5 авг — ПРАЙМ. Шаги и риторику, которые могут привести к эскалации конфликта необходимо избегать, заявил РИА Новости зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. ООН обсуждала с Россией судьбу зерновой сделки, заявил Гутерреш

Так он прокомментировал атаку украинского дрона на российский танкер.

Ранее Росморречфлот сообщал, что в ночь на 5 августа российский танкер "Сиг" получил пробоину в южной части Керченского пролива, предположительно, в результате атаки беспилотника. Ведомство подчеркнуло, что в данный момент ведется откачка воды с судна.

"Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения", — сказал Хак.

Он подчеркнул, что ООН вновь призывает стороны воздержаться от действий или риторики, которые могут подтолкнуть конфликт к дальнейшей эскалации.