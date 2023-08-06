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В Брянской области уничтожили два БПЛА, заявил Богомаз
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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА над Карачевским районом Брянской области, население и инфраструктура не пострадали, сообщил в Telegram губернатор... ПРАЙМ, 06.08.2023
общество , новости, брянская область, пво, атака бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА над Карачевским районом Брянской области, население и инфраструктура не пострадали, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.
"Над Карачевским районом системой ПВО Вооруженных Сил РФ уничтожены два беспилотника самолетного типа", — написал он.
По словам губернатрора, в результате ЧП разрушений и пострадавших нет.
Богомаз подчеркнул, что на месте работают оперслужбы.