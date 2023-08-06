МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА над Карачевским районом Брянской области, население и инфраструктура не пострадали, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз. Медведев прокомментировал удар БПЛА по российскому танкеру

"Над Карачевским районом системой ПВО Вооруженных Сил РФ уничтожены два беспилотника самолетного типа", — написал он.

По словам губернатрора, в результате ЧП разрушений и пострадавших нет.

Богомаз подчеркнул, что на месте работают оперслужбы.