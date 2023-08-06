МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА над Карачевским районом Брянской области, население и инфраструктура не пострадали, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Медведев прокомментировал удар БПЛА по российскому танкеру

"Над Карачевским районом системой ПВО Вооруженных Сил РФ уничтожены два беспилотника самолетного типа", — написал он.

По словам губернатрора, в результате ЧП разрушений и пострадавших нет.

Богомаз подчеркнул, что на месте работают оперслужбы.