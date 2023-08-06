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Беспилотник попытался прорваться в Москву, заявил Собянин
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Беспилотник был уничтожен средствами ПВО в 11 утра при попытке прорваться в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву... ПРАЙМ, 06.08.2023
общество , новости, сергей собянин, пво, атака бпла, москва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Беспилотник был уничтожен средствами ПВО в 11 утра при попытке прорваться в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника", — сказал он.
Как отметил Собянин, средства противовоздушнгой обороны уничтожили БПЛА на подлете к городу.
"Военные молодцы", — подчеркнул мэр.