МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Беспилотник был уничтожен средствами ПВО в 11 утра при попытке прорваться в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Туркмения приостановила выполнение авиарейсов в Москву до конца октября

"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника", — сказал он.

Как отметил Собянин, средства противовоздушнгой обороны уничтожили БПЛА на подлете к городу.

"Военные молодцы", — подчеркнул мэр.