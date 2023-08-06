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Украинский БПЛА уничтожили в Подмосковье, заявило Минобороны
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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подольском районе Московской области, разрушений и пострадавших нет, сообщили в Министерстве обороны России. "Сегодня в 11 часов 27... ПРАЙМ, 06.08.2023
общество , новости, минобороны рф, пво, украина, атака бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подольском районе Московской области, разрушений и пострадавших нет, сообщили в Министерстве обороны России.
"Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", — рассказали в военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на территории Подольского района.
Как уточнили в министерства. разрушений и пострадавших в результате предотвращенной "террористической атаки" нет.