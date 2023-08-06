МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подольском районе Московской области, разрушений и пострадавших нет, сообщили в Министерстве обороны России. Медведев прокомментировал удар БПЛА по российскому танкеру

"Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", — рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на территории Подольского района.

Как уточнили в министерства. разрушений и пострадавших в результате предотвращенной "террористической атаки" нет.