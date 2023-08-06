МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. России пока не нужны переговоры с Украиной, враг должен приползти на коленях и молить о пощаде, заявил замруководителя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. "ВСУ обречены". Разведчик рассказал о шокирующем приказе Зеленскому от НАТО

В субботу в саудовской Джидде начались переговоры по Украине. Среди приглашенных к участию стран 30 государств. кроме России. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от участия в переговорах без России, представители США, ЕС, ЮАР, Польши и Великобритании прибыли в Джидду.

Медведев, комментируя переговоры в Telegram, отметил, что спорить с отсылками к Уставу ООН невозможно, учитывая прописанное в документе право наций на самоопределение. По словам политика, предложения о мире будут иметь смысл при соблюдении трех условий.

"Участие обеих сторон конфликта. А этого нет. Учет исторического контекста. А он таков: страны Украины никогда не было до 1991 года. Она осколок Российской империи. Учет текущих реалий. А они таковы: Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию", — написал зампред Совбеза страны.

По его словам, посредник, который признает очевидные вещи, сможет добиться успеха.

При этом, добавил Медведев, сами переговоры России пока не нужны. "Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", — пояснил он.