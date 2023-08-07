МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Неудачное контрнаступление Вооруженных ВСУ продемонстрировало реальные возможности НАТО в борьбе с равным соперником, пишет издание Newsweek. Американский полковник заявил о "смерти" НАТО

По словам процитированного журналом аналитика Гаагского Центра исследований в области безопасности Дэвиса Эллисона,

"Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев".

Далее авторы материала отмечают, что тактика Запада, применявшаяся ВСУ, показала слабую эффективность, и даже регулярные поставки вооружений и боеприпасов не помогли исправить ситуацию. Как считают эксперты, одной из основных слабостей ВСУ была и остается авиация, при том, что ВКС России уверенно доминирует в воздухе.

До сих пор главные успехи Североатлантического альянса были обусловлены мощным авиапотенциалом — именно это помогло альянсу в Ираке, отметил другой аналитик Центра исследований в области безопасности Пол ван Хофт.

При этом экс-морпех США Брайан Берлетик заявил изданию, что ВСУ не смогут удерживать занятые в ходе наступления территории, ведь линии обороны ВС России специально созданы для заманивания в ловушку и уничтожения подготовленных НАТО подразделений ВСУ до того, как они достигнут первой линии.

Вместе с тем экс-разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет приказ НАТО перейти к штурмам с большим количеством бронетехники, которую уничтожает армия России. По его словам, Североатлантический альянс разочарован в украинском контрнаступлении в связи с отсутствие существенных успехов.