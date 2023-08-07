МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Армия России воюет "впечатляюще", и в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя, заявил в подкасте RT Going Underground бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву, которого в 2013 году Business Insider признал одним из 12 "самых умных людей на Уолл-стрит". "ВСУ обречены". Разведчик рассказал о шокирующем приказе Зеленскому от НАТО

Он выразил восхищение российским оружием: "Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее".

В то же время Ву сделал прогноз, согласно которому украинское контрнаступление, "по сути, исчерпает себя" в ближайшие несколько недель.

"Русские снова произвели на меня действительно сильное впечатление…", — признался экономист, добавив, что российская армия учитывает прошлые ошибки и постоянно учится. Вместе с тем он почеркнул, что технологическое развитие ВС России буквально похоже на "революцию", которая совершается каждые несколько месяцев.

Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня, когда власти Украины бросили на штурм российских укреплений бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.