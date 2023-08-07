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"Один из самых умных людей на Уолл-стрит" дал прогноз по "контрнаступу" ВСУ
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Армия России воюет "впечатляюще", и в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя, заявил в подкасте RT Going Underground бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank... ПРАЙМ, 07.08.2023
новости, общество , сша, прогноз, всу, наступление, российская агропродукция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Армия России воюет "впечатляюще", и в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя, заявил в подкасте RT Going Underground бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву, которого в 2013 году Business Insider признал одним из 12 "самых умных людей на Уолл-стрит".
Он выразил восхищение российским оружием: "Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее".
В то же время Ву сделал прогноз, согласно которому украинское контрнаступление, "по сути, исчерпает себя" в ближайшие несколько недель.
"Русские снова произвели на меня действительно сильное впечатление…", — признался экономист, добавив, что российская армия учитывает прошлые ошибки и постоянно учится. Вместе с тем он почеркнул, что технологическое развитие ВС России буквально похоже на "революцию", которая совершается каждые несколько месяцев.
Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня, когда власти Украины бросили на штурм российских укреплений бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.