МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Стремясь нанести России стратегическое поражение, США фактически пытаются совершить самоубийство, заявил на митинге "Человечество за мир" экс-офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер. Об этом пишут "Известия". Экс-разведчик сообщил о приказе США завершить контрнаступление ВСУ

"Цели Соединенных Штатов в этом конфликте просты — нанести стратегическое поражение России. Это означает, что наша политика самоубийственна. Дамы и господа, это настоящее сумасшествие, безумие", — сказал разведчик.

Он отметил, что конфликт на Украине, по сути, является противостоянием России и Запада, и подчеркнул, что США — единственная в мире страна, чья военная доктрина предусматривает нанесение превентивного ядерного удара.

В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и сателлиты НАТО, передавая Украине истребители F-16, создают угрозу применения ядерного оружия.

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин отметил, что у России нет необходимости в применении ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что у России больше ядерного оружия, чем у стран-членов НАТО, и напомнил, что США — единственное государство в мире, применившее ядерное оружие против неядерного государства и тем самым создали прецедент.