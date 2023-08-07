МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Герои мультипликационного сериала "Простоквашино" расскажут в новых сериях о рисках, с которыми может столкнуться начинающий предприниматель, а также о том, к чему приводит недооценка бюджета, и почему режим жесткой экономии не всегда является верным решением, сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм". Путин разрешил бизнесу самому просить о профилактическом визите

"Герои "Простоквашино" хоть и живут в своей мультвселенной, но очень близки по духу каждому жителю нашей страны вне зависимости от возраста, да и в сюжетах серий они сталкиваются с теми же вопросами и задачами, что и каждый из нас", — сказала генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.

Основы финансовой грамотности будут раскрыты в эпизодах мультсериала "Фудтрактор", "Папина отдушина" и "Тушите свет".

Проект создан совместно с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России при поддержке министерства.

"В этом смысле "Простоквашино" — отличный пример того, как государство может эффективно взаимодействовать с креативной индустрией, чтобы сделать процесс изучения финансовой грамотности по-настоящему актуальным, нативным и интересным для всей семьи", — отметил руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Михаил Сергейчик.

Мультсериал ранее уже рассказал зрителям о защите от мошенников и правилах финансовой безопасности, а также о том, как непросто бывает управлять собственным делом.