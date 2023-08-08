МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Против России практически в открытую воюет вся система НАТО, при этом Россия обладает достаточными силами для решения всех задач специальной военной операции и добиться мира на своих условиях, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в опубликованном 8 августа в его Telegram-канале посте (в годовщину грузино-осетинского конфликта). Переговоры с Украиной пока не нужны, заявил Медведев

"США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли. Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО", — написал он, добавив, что у России "достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции".

"Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях. Победа будет за нами!" — указал он.

Медведев также написал, что 15 лет назад Россия решительно "ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жесткий отпор агрессору".

"За спиной недоумка (Михаила — ред.) Саакашвили (экс-президент Грузии — ред.) стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Наши Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали оборзевших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России", — заявил зампред Совбеза.