МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Почти треть родителей в РФ не доверяют деньги своим детям, остальные выделяют бюджет на карманные расходы, говорится в пресс-релизе страховой компании "Росгосстрах Жизнь" на основе совместного исследования с банком "Открытие". Россиянам назвали главные уловки мошенников при планировании путешествий

"Абсолютное большинство родителей (69%) обычно выделяют своим детям бюджет на карманные расходы. Лишь около трети россиян (31%) считают, что детям нельзя доверять деньги. Опрошенные родители считают, что в большинстве случаев их дети тратят свои карманные деньги на удовольствия", — отмечается в пресс-релизе.

Среди множественного выбора вариантов ответов наиболее популярными стали покупки компьютерных и мобильных игр (38%). На втором месте оказалась газировка (29%), а замыкают тройку статей расходов детей, по версии взрослых, детские игрушки: куклы, конструкторы, машинки и прочее (26%). Менее популярными объектами карманных трат стали сладости (22%), фастфуд (21%) и различные детские гаджеты (11%).

Как отмечают исследователи, россияне осознают необходимость обучения детей обращению с деньгами с раннего возраста. Наиболее популярным способом повышения финансовой грамотности детей стал личный опыт родителей и их привычки ведения семейного бюджета (46%). Например, ребенку переводят деньги и просят, чтобы он самостоятельно отслеживал баланс и принимал решение о приобретении той или иной вещи.

Второй популярный способ – совместный шоппинг родителей и детей (33%). Члены семьи вместе ходят по магазинам и выбирают товары по оптимальным ценам. В топ-3 также вошли накопления (25%) – детей учат откладывать деньги на более нужные и крупные покупки, не тратя сразу всю сумму карманных.

Как показало исследование, из тех, кто доверяет деньги своим детям, 31% родителей ежемесячно выделяют до 1 тысячи рублей, 27% — от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, а 28% — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Лишь 14% могут позволить ребенку тратить свыше 5 тысяч рублей в месяц.