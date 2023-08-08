2023-08-08T11:25:00+03:00
2023-08-08T11:25:04+03:00
2023-08-08T11:25:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230808/841333856.html
В Турции оценили объем поврежденного продовольствия в Дериндже
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Продовольствие из силоса, принадлежащего турецкому порту Дериндже, повреждено на 20 процентов в результате взрыва, сообщило управление по связям администрации турецкого... ПРАЙМ, 08.08.2023
общество , новости, турция, порт дериндже, продовольствие, взрыв
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/62/835406292.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/62/835406292.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/62/835406291.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/62/835406291.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/62/835406279.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/62/835406279.jpg
https://1prime.ru/transport/20230808/841330579.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 8 авг — ПРАЙМ. Продовольствие из силоса, принадлежащего турецкому порту Дериндже, повреждено на 20 процентов в результате взрыва, сообщило управление по связям администрации турецкого президента.
Ранее в турецких СМИ говорилось о повреждении восьми миллионов тонн продовольствия, что не соответствует действительности.
"Общая вместимость порта составляет 95 тысяч тонн. В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 тысяч тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тысяч тонн) этого запаса было повреждено", — сообщается в заявлении Центра противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента.
Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Как заявлял мэр города Тахир Бююкакын, взрывом повреждены 13 элеваторов из 16. В результате взрыва пострадали не менее 12 человек.