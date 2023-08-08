АНКАРА, 8 авг — ПРАЙМ. Продовольствие из силоса, принадлежащего турецкому порту Дериндже, повреждено на 20 процентов в результате взрыва, сообщило управление по связям администрации турецкого президента. Турецкие власти назвали версию о подрыве в порту Дериндже слабой

Ранее в турецких СМИ говорилось о повреждении восьми миллионов тонн продовольствия, что не соответствует действительности.

"Общая вместимость порта составляет 95 тысяч тонн. В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 тысяч тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тысяч тонн) этого запаса было повреждено", — сообщается в заявлении Центра противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента.

Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Как заявлял мэр города Тахир Бююкакын, взрывом повреждены 13 элеваторов из 16. В результате взрыва пострадали не менее 12 человек.