САМАРА, 8 авг — ПРАЙМ. Железнодорожный районный суд Ульяновска продлил срок содержания под стражей владельцу компании "Анди" Анару Гусейнову, который проходит по делу об отравлении людей спиртосодержащим напитком "Мистер Сидр", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Суд в Москве отказал "Ростсельмашу" в аресте средств Euroclear Bank и НРД

"Гусейнову продлена мера пресечения на два месяца 30 дней, до 3 ноября включительно", — заявили в пресс-службе суда.

Гусейнова задержали в Самаре и доставили в Ульяновск, где ему предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни", предусматривающей лишение свободы сроком на десять лет.

Ранее РИА новости сообщали, что в начале июня в ряде российских регионов произошли массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр", которые связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра, по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По информации Минздрава РФ, суррогатным напитком отравились 106 человек, 46 из них скончались, в том числе один ребенок.

Согласно данным главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в ведомстве одном производстве соединены 28 уголовных дел в семи регионах, где были зафиксированы отравления, проведены более 500 химических экспертиз.