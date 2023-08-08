МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова подала жалобу о смягчении приговора на 14-летний срок по делу о государственной измене, сообщил адвокат Сергей Афанасьев в интервью РИА Новости. Суд продлил арест фигуранту дела об отравлении "Мистером Сидром"

"Вчера подали жалобу, будем ждать назначения рассмотрения в Первом апелляционном суде, это вряд ли случится раньше октября. В жалобе мы настаиваем на оправдании", — уточнил собеседник агентства.

Изначально обвинение попросило приговорить бизнесмена к 18 годам колонии.

В конце июля Мосгорсуд постановил назначить Сачкову 14 лет колонии строгого режима. После приговора компания F.A.С.С.T. сообщила, что защита подсудимого намеревается обжаловать приговор, обратившись к российскому президенту.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что это обращение будет рассмотрено в установленном порядке.

Незадолго до приговора в официальном телеграм-канале Сачкова было опубликовано его письмо, где он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-бизнесу.

Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела засекречены.

Согласно защите бизнесмена, он не признает вину, утверждая, что уголовное дело не имеет отношения к Group-IB.

Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies — борьба с технологиями киберпреступности).