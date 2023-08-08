МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Более 40% россиян не смогли полноценно отдохнуть в первые два месяца лета, при этом расслабиться в отпуске чаще всего мешают переживания из-за работы, плохая погода и совместный отдых с родственниками, говорится в пресс-релизе группы "Ренессанс страхование" на основе совместного исследования с Ozon Travel. В Краснодарском крае назвали объем фактической загрузки отелей

"Более трети россиян (42%) считают, что за первые два месяца лета им так и не удалось полноценно отдохнуть, а каждый четвертый (28%) из них винит во всем недостаточное количество отпускных дней. Как правило, неудовлетворенность отпуском появляется из-за того, что россияне не могут расслабиться — об этом говорит каждый третий респондент (39%)", — указывается в сообщении.

От отдыха опрошенных отвлекают переживания за работу — чаще всего такую причину называют миллениалы (рожденные в 1983-2002 годах). Вторым фактором, который помешал россиянам насладиться свободным временем, стала плохая погода. Обычно это является проблемой для бумеров (рожденных между 1945 и 1961 годами). Поездка вместе с родственниками также заставляет напрягаться россиян, при этом четверть зумеров (рожденных после 2003 года) считают это основной причиной неудавшегося отпуска.

В пятерку причин, которые мешают расслабиться, вошли также опасения за свою безопасность во время путешествия и языковой барьер, добавляют исследователи.

В компаниях также перечислили основные страхи россиян во время отпуска. Большинство (51%) боятся потерять свой багаж или обнаружить, что их вещи были украдены. Чаще всего это опасение встречается у жителей Нижнего Новгорода (62%). 42% респондентов боятся потерять важные документы и банковскую карту — больше всего это пугает респондентов из Перми (60%). Еще 41% россиян боятся, что заболеют или отравятся местной пищей. Этот страх чаще преследует жителей Самары (49%).