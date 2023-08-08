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https://1prime.ru/society/20230808/841337372.html
В Госдуме призвали начать эксперимент с сиестой в южных регионах
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. Необходимо предусмотреть возможность введения особого рабочего режима в южных регионах России из-за жары, в частности, предусмотреть сиесту — 3-4 часа, когда сотрудники могут... ПРАЙМ, 08.08.2023
право, общество , здоровье, бизнес, новости, россия, южные регионы, жара, сиеста
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Необходимо предусмотреть возможность введения особого рабочего режима в южных регионах России из-за жары, в частности, предусмотреть сиесту — 3-4 часа, когда сотрудники могут отправиться домой, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Делегация депутатов от фракции во главе со Слуцким во вторник провела встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, "разговор прошел в условиях 40-градусной "африканской" жары", сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.
Слуцкий отметил, что регионы все чаще будут сталкиваться с африканской жарой.
"Поэтому нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной", — привели РИА Новости его слова в пресс-службе фракции.
Лидер партии отметил, что вариантом может быть и введение четырехдневной рабочей недели, чтобы у работников было больше времени на восстановление. По его мнению, "это поможет и с разгрузкой дорог".
Слуцкий также подчеркнул, что в жару учащаются инфаркты, может подскочить давление.