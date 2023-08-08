МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Необходимо предусмотреть возможность введения особого рабочего режима в южных регионах России из-за жары, в частности, предусмотреть сиесту — 3-4 часа, когда сотрудники могут отправиться домой, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Эксперты выяснили, сколько россиян не смогли полноценно отдохнуть летом

Делегация депутатов от фракции во главе со Слуцким во вторник провела встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, "разговор прошел в условиях 40-градусной "африканской" жары", сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.

Слуцкий отметил, что регионы все чаще будут сталкиваться с африканской жарой.

"Поэтому нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной", — привели РИА Новости его слова в пресс-службе фракции.

Лидер партии отметил, что вариантом может быть и введение четырехдневной рабочей недели, чтобы у работников было больше времени на восстановление. По его мнению, "это поможет и с разгрузкой дорог".

Слуцкий также подчеркнул, что в жару учащаются инфаркты, может подскочить давление.