РИМ, 8 авг — ПРАЙМ. Италия приостановила для граждан России и Белоруссии действие программы Investor Visa for Italy, которая позволяет желающим получить вид на жительство в обмен на инвестиции, сообщило министерство по делам предприятий и продукции. Итальянские потребители обеспокоены быстрым ростом цен на продовольствие

"Сообщаем о приостановке программы для российских и белорусских граждан по распоряжению председателя комитета (министерства — ред.) от 14.07.2023 в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского союза", — сказано в краткой ноте, опубликованной на сайте министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии".

Программа выдачи "золотых виз" для граждан из стран, не входящих в ЕС стартовала в 2017 году. В соответствии с ней получить ВНЖ в Италии может инвестор, внесший значительный вклад в экономику страны, а также члены его семьи. Однако этот проект не смог сразу достичь такой же популярности, как аналогичные программы в Греции, Испании и Португалии, предлагавшие более низкий порог инвестиционных вложений.

В итоге в мае 2020 года правительство, стремясь оживить экономику страны в условиях пандемии COVID-19, фактически вдвое снизило финансовые требования по программе Investor Visa for Italy. Сейчас для получения инвесторской визы достаточно вложить в итальянский стартап 250 тысяч евро, инвестировать в местную компанию 500 тысяч евро, сделать благотворительный взнос в размере 1 миллиона евро в социально значимые инициативы или вложить 2 миллиона евро в государственные облигации. Обладатели "золотых виз" могут пользоваться специальным налоговым режимом, а через десять лет претендовать на получение гражданства Италии на общих основаниях.

Однако в марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине Европейская комиссия выпустила рекомендацию для государств-членов, в которой подобные программы предоставления виз за инвестиции для граждан РФ и Белоруссии были охарактеризованы как нежелательные, в том числе потому, что они могли содействовать свободному передвижению в странах Шенгенской зоны лиц, попавших под санкции. Кроме того, по мнению руководящих органов ЕС, такого рода схемы представляют собой риск для европейской безопасности и европейских ценностей. Первыми в Европе отменили такого рода программы Великобритания и Ирландия.

По информации РИА Новости, всего программой Investor Visa for Italy за время ее действия воспользовались более 200 человек. В прошлом году "золотые визы" в Италии получили около 30 инвесторов из России.